Yunanistan Başbakanı Çipras'tan yangın bölgesine ziyaret

Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Aleksis Çipras'ın yangın bölgesinde inceleme yaptığı belirtildi.

Bölge halkının protestolarından kaçınma amaçlı olarak Çipras'ın bu sabah felaket bölgesine yaptığı ziyaret, yerel medya kuruluşuna haber verilmedi.

Çipras, ziyareti sırasında bölgedeki yerel yetkililer ve itfaiyecilerle konuştu.

Çipras sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Çipras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, felaket bölgesinde halkla ve sivil savunma ekipleriyle bir araya geldiğini belirterek, "Alevlere karşı eşit olmayan bir mücadele veren bu kişilerle müthiş bir hüzün ve büyük bir saygı içinde görüştüm. Şimdi rehabilitasyon için mücadele ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kayıp 25 kişi için aramalar sürüyor

Atina'nın 20 kilometre doğusunda yer alan ormanlık alanda 23 Temmuz'da çıkan yangın şiddetli rüzgarlarla yerleşim bölgesine yayılarak, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmıştı.

Yangında, 2 bine yakın ev hasar görmüş, yüzlerce araç kül olmuştu. Kayıp 25 kişi için aramalar sürdürülüyor.

Yangınların başladığı günden bir gün sonra ilan edilen üç günlük ulusal yasın sona ermesinin ardından tepkilerini dile getiren muhalefet partileri, hükümeti yaşanan trajediden dolayı resmen özür dilememekle suçlamıştı.

Geçtiğimiz Cuma günü televizyonlardan canlı yayınlanan Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Çipras, "Büyük Yunan halkı önünde bu trajedinin siyasi sorumluluğunu tamamıyla üstlenmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA, AFP