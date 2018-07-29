Yunanistan'da yangın felaketinde ölü sayısı 91’e yükseldi

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Stavroula Malliri, yangın felaketinin üzerinden geçen 6 günün ardından ölü sayısının 91'e yükseldiğini ulaşılamayan 25 kişi için ise arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Malliri ayrıca, yoğun bakımda bulunan 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 91'e yükseldiğini açıkladı. Sözcü, yanarak can verenlerden 59 kişinin kimlik tespitinin tamamlandığını ifade etti.

Öte yandan, yangın felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenaze merasimleri de sürüyor.

Başkente yaklaşık 25 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgarla kısa sürede yerleşim bölgesine yayılmıştı.

Yangında, ölümlerin dışında 180'den fazla kişi yaralanmış, binin üzerinde ev hasar görmüş ve yüzlerce araba küle dönmüştü.

Kaynak: AA