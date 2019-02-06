Fransa'da 16 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında yapılacak Nice Karnavalı, Akdeniz şehri Nice'te 1873'ten bu yana düzenleniyor.

Karnavalın bu yılki teması, Fransa'nın güneyinde film endüstrisinin dayanak noktası kabul edilen Victorine Studios'un kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne atıfla, "Sinemanın Kralı" oldu.

Sanatçılar ve heykeltraşlar, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi birçok liderin olduğu dev figürleri hazırlamak için haftalardır uğraşıyor.

Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Nice Karnavalı'nda, liderlerin bu yıl dev karikatürlerinin geçit töreniyle karnavalı renklendirmesi planlanıyor.

Kaynak: Reuters