Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşit el-Maktum’un kızı Latife bint Muhammed el-Maktum’dan, geçen sene mart ayında ülkesinden kaçmaya çalışırken Hint Okyanusu’nda silahlı kişiler tarafından alıkonulmasından beri haber haber alınamadığı belirtiliyor.

Latife, kaçmadan önce yayınladığı videoda, "Burada adalet yok. Özellikle kadınsanız, hayatınızdan vazgeçebilirsiniz" ifadelerini kullanıyor.

BBC ise “Dubai’den Kaçış” başlığı ile yayınladığı belgeselde, 32 yaşındaki Latife el-Maktum’un bir Fransız iş adamı ve spor hocasının yardımı ile BAE’den kaçtığını öne sürmüştü.

Kaçmadan önce video yayınladı

Latife, babasının hükmettiği BAE’den kaçmadan önce bir video çekerek arkadaşlarına gönderdi.

Videoda Latife, 16 yaşında da kaçma girişiminde bulunduğunu ancak sınırda yakalanarak 3 yıl hapiste tutulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını ifade ediyor.

Latife videoda ayrıca, kendisinin bu başarısız kaçma girişimi ve ablasının İngiltere’de yakalanmasının tecrübesi ile özgürlüğe kavuşmak için daha dikkatli bir plan yapması gerektiğini söylüyor.

Kaçış planına bir Fransız ve Finlandiyalı da yardım ediyor

Latife ikinci kaçış planına ise, daha önce subay olan Fransız iş adamı ile bağlantıya geçerek başlıyor.

BBC’nin hazırladığı belgeselde Fransız iş adamının, Latife’nin mesajlarına inanmadığı ve gerçekliğini araştırmak istediği ifade ediliyor.

Latife’nin iş adamı ile yazışmalarında, “Hayatım boyunca kötü muameleye maruz kaldım ve bastırıldım. Kadınlar, sanki insanlardan daha aşağıymış gibi muamele görür. Babam hepimize yaptığı bu şeye devam etmemeli” ifadeleri yer alıyor.

Latife'nin kaçışına yardım eden diğer kişi ise, Finlandiyalı bir spor hocası.

BAE'ye gittikten sonra Latife'nin en yakın arkadaşlarından biri olan Tina Gaohainen, kaçış planın beraber hazırladılarını ifade ediyor.

Kaçış başlıyor

Spor hocasının yardımı ile denize açılan Latife, tekne ile açıldıkları denizde uzun, meşakketli ve bir o kadar da korku dolu uzun yolun ardından kendilerini bekleyen Fransız iş adamının yatına varıyor.

Latife, yola çıkmadan önce yayınladığı ve yakalanması halinde yayınlanmasını istediği videoda, kendisini psikolojik ve fiziksel olarak yakalandıktan sonraki sürece hazırladığını belirtiyor.

"Videoyu izliyorsanız, öldüm ya da çok kötü bir durumdayım"

Latife, "Bu videoyu izliyorsanız, bu iyi bir şey değil. Öldüm ya da çok kötü bir durumdayım" ifadelerini kullanıyor.

Latife'ye yardım eden Tina Gaohainen, BBC'ye, Latife'nin gemide medya ile bağlantı kurmak istediğini ve bu yönde girişimlerde bulunduğunu söylüyor.

Zira Latife, kaçışının alenileşmesinin kendisini koruyacağını düşünüyordu.

Gaohainen, Latife'nin çabalarının başarısız olduğunu, ulaşmaya çalıştığı gazeteci ya da muhabirlerin böyle bir hikayeye inanmadıklarını düşündüklerini belirtiyor.

BBC, yola çıkmasından birkaç gün sonra silahlı komandoların gemiyi durdurarak Latife'yi alıkoyduğunu belirtirken, o günden sonra arkadaşlarının Latife'den haber alamadığını vurguluyor.

Kardeşi de kaçmış ama yakalanmıştı

Şeyh Raşit el-Maktum’un diğer kızı olan Şemse’nin de İngiltere'ye kaçtığı ancak yakalanarak Dubai’ye götürüldüğü biliniyor.

Şemse, kaçtıktan sonra gittiği İngiltere’nin Cambridge kentinde 2000 yılında ortadan kaybolmuştu.

Daha sonra Dubai'de olduğu öğrenilen Şemse'nin kaçırılması olayıyla ilgili İngiliz polisi yeterli derecede ilerleme sağlayamadı.

İngiliz polisinin Şemse ile görüşme taleplerinin önüne ise, BAE tarafından engeller çıkarıldı.

Latife, videoda kız kardeşinin yakalandıktan sonra Dubai'de tıbbi bir hapishanede yaşadığını, hemşirelerin onu takip edip onu her zaman izlediğini söyledi.

Latife videoda ayrıca, kız kardeşinin kaderini, kendisine bir uyarı olarak gördüğünü belirtiyor.

Eski İrlanda Başbakanı Mary Robinson ile görüştüğü iddia edilmişti

Latife'nin ortadan kaybolduğu iddialerı üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları görevlisi ve eski İrlanda Başbakanı Mary Robinson'ın Prenses Latife ile bir araya geldiği açıklanmış ve ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı yayınlanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ailesiyle birlikte Dubai'deki evlerinde olduğu belirtilmişti.

