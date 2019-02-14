Alman yardım kuruluşu Sea-Eye, Akdeniz’de kurtarma faaliyetlerini sürdüren “Professor Albrecht Penck” gemisinin ismini “Aylan Kurdi” olarak değiştirdi.

İspanya’nın Palma de Mallorca limanında yapılan isim verme törenine katılan Aylan Kurdi’nin babası Abdullah Kurdi, basın mensuplarına konuştu.

Kurdi, gemide oğlunun adının iyi bir amaç için kullanılacağına dikkat çekerek, “Bugün benim için çok zor bir gün. Zira birçok anıyı yeniden yaşıyorum. Alman kurtarma gemisinin oğlumun adını taşıyacağı için mutluyum” dedi.

Törende konuşan Sea-Eye Sözcüsü Carlotta Weibl ise, “Aylan Kurdi’nin ismi, bize yaptığımız işi hatırlatacak” diye konuştu.

Geminin sahibi Sea-Eye kuruluşunun verilerine göre, gemi 2016 yılında Akdeniz’de düzenlediği yaklaşık 60 kurtarma operasyonunda, 14 binden fazla göçmeni boğulmaktan kurtardı.

Aylan Kurdi'nin cesedi kıyıya vurmuştu

Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan 3 yaşındaki Aylan Kurdi, 2015’in eylül ayında Bodrum açıklarında boğulmuş ve cesedi kıyıya vurmuştu.

Aylan Kurdi’nin sahildeki cansız bedenini gösteren fotoğraf dünya kamuoyunu harekete geçirmiş ve Suriye’deki insani kriz dünya gündemine taşınmıştı.

Kaynak: İHA