Rusya’da nesli tükenmek üzere olan hayvanlar listesinde bulunan kutup ayıları, yiyecek aramak için insanların yaşadığı şehir merkezine inerek çöpleri karıştırmaya başladı.

Rusya’nın Novaya Zemlya Adaları'nda çok sayıda kutup ayısının şehir merkezine inmesiyle, bölgede acil durum ilan edildi. Kutup ayılarının sayıları hızla artınca, halk panik yaşadı.

Gün içinde sayısı daha da artan bazı kutup ayıları, evlere ve bahçelere girdi.

Ayıları vurma talebi reddedildi

Bölgede kutup ayılarının evlere ve şehir merkezindeki insanlara saldırmaya başlaması üzerine yerel halk, kutup ayılarını vurmak için yetkililerden izin istedi.

Yetkililer, koruma altında olduğu gerekçesiyle kutup ayılarının vurulmasını yasakladı.

Bölge valiliği tarafından acil durum ilan edilirken, birçok zoolog ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edildi.

Bazı kutup ayılarının alınarak yaşam alanlarına götürülmeye başlandığı ve bu hayvanlara yiyecek verildiği öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber, İHA