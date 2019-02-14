ABD ile Çin arasındaki ek vergi bombardımanını durduran ateşkesin dolmasına haftalar kala, iki ülke arasındaki görüşmeler başladı.

Amaç, ek vergi bombardımanını durduran 90 günlük ateşkesin dolacağı 1 Mart öncesinde anlaşma sağlamak.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, ABD ile ticaret görüşmelerinde iyi bir sonuç alınmasının umut edildiğini belirtti.

Pekin’de başlayan üçüncü tur görüşmelerin ilk birkaç günü hazırlık niteliğinde.

Görüşmeler hafta sonuna doğru hız kazanacak. ABD hazine bakanı Steven Mnuchin de görüşmelere katılacak.

Anlaşma olmazsa vergi savaşı yeniden başlayacak

Washington, Çin’den ithal edilen ürünlere gümrük vergisini yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarma planını ateşkes kapsamında Aralık ayında askıya aldı.

Görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanmaması durumunda ek vergiler yeniden devreye girecek.

ABD ile Çin arasındaki ticari savaş küresel ekonomiyi de tehdit ediyor. Küresel ekonominin bu yüzden yavaşlayabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AP, Reuters



