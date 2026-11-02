Çok Bulutlu 17.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.11.2026 13:06

TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli teknoloji ürünleri damga vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na Togg ile geldi, görüşmelerin yapıldığı salonda kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi de yer aldı.

TBMM'deki bütçe görüşmelerine yerli teknoloji ürünleri damga vurdu

Bakan Kacır, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinin yapıldığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na, makam aracı olarak kullandığı Togg T10F ile gitti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Yardımcıları Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu ile Muhammet Kasım Gönüllü de Togg araçlarıyla Bakan Kacır'a eşlik etti.

Görüşmelerin yapıldığı bütçe salonunda, ASELSAN'ın geliştirdiği açık kalp cerrahisinin en kritik alanlarında, kalp ve akciğer fonksiyonlarını devralarak hastaya ikinci nefes olan LIFELINE HLM cihazının motoru ile Türkiye'nin ilk Ay aracının maketi sergilendi.

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TOGG Mehmet Fatih Kacır ASELSAN
Sıradaki Haber
Kamu hizmetinden memnuniyet CİMER başvurularına yansıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:14
Çukur ve yol bozukluklarının yol açtığı hasarda tazminat mümkün
14:02
Avrasya Tüneli'nin sürdürülebilirlik başarısına uluslararası ödül
13:50
3 yaşındaki çocuğunu darp eden anne tutuklandı
13:39
Bir kere affetti, iki kere boşandı
13:35
Mersin'den Gaziantep'e hızlı trenle 2 saat 15 dakikada ulaşılacak
13:32
COP31 Antalya için özel uygulama: Etkinlikten ulaşıma her şey tek platformda
Dünya iklim gündemi için COP31'de Antalya'da buluşacak
Dünya iklim gündemi için COP31'de Antalya'da buluşacak
FOTO FOKUS
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
Tarkan, COP31 Türkiye için söyledi: Uyan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ