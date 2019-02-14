Minas Gerais Sivil Savunma Kurumunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brumadinho kentindeki atık barajının 25 Ocak'ta çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 165'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, cesedine ulaşılan 156 kişinin kimliğinin belirlendiği, 9 cesedin kimlik tespit çalışmalarına ise devam edildiği belirtildi.

Barajın çökmesi nedeniyle 138 kişinin evsiz kaldığı kaydedilen açıklamada, 2 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Yaklaşık 170 kişinin halen kayıp olduğu sanılıyor.

3 bin kişi tahliye edildi

13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Madencilik şirketi Vale SA, faciada hayatını kaybedenlerin ailelerine 100 bin real (26 bin 400 dolar) verileceğini açıklamıştı.

Olayla ilgili 5 mühendis, barajın yapım aşamasındaki ihmalleri nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Brezilya'da Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA