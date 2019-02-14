Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, LDP'nin dün yapılan yıllık olağan kongresinde kabul edilen 2019 Strateji Belgesi'nde 1947 Anayasası'nın 9. maddesinde yer alan, Japonya'nın uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde "saldırmazlık" anlayışına bağlı kalacağı ve ülke sınırlarını savunma amacı dışında güç kullanmayacağına dair ifadelerin "açık hale getirileceği" belirtildi.

Belgede, "Anayasanın günümüz koşullarına uyacak şekilde değiştirilmesinin önünü açmak ve kamuoyunun ilgisini bu konuya çekmek için gerekli adımları atmaya kararlıyız." ifadeleri yer aldı.

Şinzo Abe: Reform konusunda çalışma zamanı geldi

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Şinzo Abe de kongrede yaptığı konuşmada, "Nihayet, bu partiyi kurduğumuzdan bu yana en büyük dileğimiz olan anayasal reform konusunda çalışmanın zamanı geldi." dedi.

Değişikliğin içeriğinin ne olacağı ve takvimine ilişkin detaylar strateji belgesinde ve Abe'nin konuşmasında yer almadı.

Başbakan Abe'nin değişiklik önerilerini sonbaharda parlamentonun iki kanadının anayasa komisyonlarına sunmayı planladığı ve değişikliğin 2020 yılında görüşülmesini öngördüğü ifade edildi.

Teklif onaylanırsa referanduma gidilecek

Japonya Anayasası'na göre anayasanın değiştirilmesi teklifi ancak her iki meclisin üçte iki çoğunluğun onay vermesi halinde gündeme gelebiliyor. Mecliste onaylanan değişiklik teklifi referanduma götürülüyor. Referandumda çoğunluğun oyunu alan değişiklik kabul ediliyor.

Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nın ardından kabul ettiği 1947 Anayasası'nın 9. maddesine göre, Japon halkı, bir ülkenin egemen hakkı olarak uluslararası sorunların çözümünde güç kullanmayı ve güç kullanma tehdidinde bulunmayı reddediyor ve bu amaç doğrultusunda kara, hava ve deniz kuvveti bulundurmamayı taahhüt ediyor. Ancak ülkenin "Japon Öz Savunma Kuvvetleri" adı altında, fiili olarak (defacto) silahlı kuvvetleri bulunuyor.

Kaynak: AA