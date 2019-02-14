Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri işgal karşıtı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri sırasında, İsrail askerlerinin 2 Filistinli genci öldürmesinin ardından UNICEF bir açıklama yayınladı.

UNICEF açıklamasında İsrail’e, Filistin’de çocukların hedef alınmasına son verilmesi çağrısı yaptı.

Çağrı ya da kınama yayınlanıyor

İsrail'in, Gazze ve işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da sürekli hale gelen şiddetini uluslarara kuruluşlar ya kınayarak ya da çağrı yaparak geçiştiriyor.

Ancak İsrail, Filistinlil çocukları hedef almaya devam ediyor.

2018'de sadece Gazze'de 50 çocuk öldürüldü, 2 bin 890 çocuk ise yaralandı

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında işlediği çocuk hakları ihlalleriyle ilgili geçtiğimiz ay bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, İsrail ordusunun 2018'de Gazze'de 50 çocuğu öldürdüğü, 2 bin 890 çocuğu yaraladığı ve 28 çocuğu gözaltına aldığı belirtilmişti.

"Uluslararası toplum, İsrail şiddeti karşısında aciz"

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi raporunda ayrıca, "İsrail'in uluslararası insan hakları kurallarını ve uluslararası insan hakları kanunlarını çiğnemeye devam etmesi, uluslararası toplumun başta Gazze Şeridi olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan sivillere yönelik yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmekten aciz kalmasının doğal bir yansımasıdır" denilmişti.

İsrail güçlerinin son olarak geçtiğimiz hafta, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi şehit olmuştu.

Kaynak: AA, Şarku'l Avsat