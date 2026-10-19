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Dünya
AA 19.10.2026 22:42

ABD'nin bazı eyaletlerinde ara seçimler için erken oy kullanma işlemi başladı

ABD'nin Teksas, South Carolina, Arkansas ve Alaska başta olmak üzere bazı eyaletlerinde 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken erken oy kullanma süreci başladı.

ABD'nin bazı eyaletlerinde ara seçimler için erken oy kullanma işlemi başladı

ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun 33 koltuğu için seçime gidilecek.

ABD basınındaki haberlere göre Texas, South Carolina, Arkansas, Alaska ve Connecticut eyaletlerinde erken oy kullanma süreci başladı.

Texas'ta seçmenler, 30 Ekim'e kadar erken oy kullanabilecek.

South Carolina eyaletinde ise erken oy kullanma süreci 31 Ekim'de sona erecek. Bu eyalette, ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Darline Graham Nordone ile Demokrat rakibi Annie Andrews'ün yarışı öne çıkıyor.

Arkansas eyaletinde ise erken oy kullanma işlemi, 2 Kasım'a kadar sürecek. Burada, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton, Demokrat rakibi Hallie Shoffner ile Senato'daki koltuk için yarışacak.

Eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Sarah Huckabee Sanders da Demokrat Parti'den Fredrick Love ile Liberteryen Parti'den Colt Shelby ile valilik için rekabet içinde bulunuyor.

Alaska'da ise şahsen veya gıyaben oy verme işlemi 3 Kasım'a kadar sürerken Connecticut eyaletinde 1 Kasım'a kadar seçmenler sandık başına gidebilecek.

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