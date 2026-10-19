BM: Gazze'de insanlar umutlarını yitirmeye ve unutuldukları hissine kapılmaya başlıyor

Skau, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki sorunlarla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Gazze'deki kamp alanlarında yaşayan Filistinlilerin "günde sadece bir öğün sıcak yemek yiyebildiklerini" ve yemek pişirmek için ocak gazı da bulamadıklarını söyleyen Skau, yaşanan fon sıkıntısına dikkati çekti​​​​​​​.

Skau, "Bunun tek sebebi, elimizdeki fonların azalmış olması; yani mevcut yardım seviyemizi sürdürebilmemiz için yeterli kaynağa sahip değiliz. En çok ihtiyaç duyanlara öncelik vermek için elimizden geleni yapacağız. Bu hiç de kolay bir süreç değil." ifadelerini kullandı.

Gazzelilerin psikolojik durumuna değinen Skau, "İnsanlar umutlarını yitirmeye başlıyor. Ateşkesin başlangıcında, hatta ocak ve şubat aylarında, durumun iyiye gideceğine dair bir umut vardı. Somut bir fark yaratılacağına, insanların hayatlarını yeniden inşa edebileceklerine dair bir inanç mevcuttu. Ancak şu an bir duraksama, hayatın adeta askıya alındığı bir his hakim." dedi.

Skau, İsrail'in saldırılarının ve insani yardım malzemelerinin girişine yönelik kısıtlamaların devam ettiği Gazze'de konuştuğu pek çok insanın "unutuldukları hissine kapıldıklarına" dikkati çekti.

Gazze için daha fazla çaba göstermenin vakti olduğunu söyleyen Skau, "Elde ettiğimiz kazanımları korumalı, kıtlığı önlemeye yönelik programları sürdürmeli ve hatta bunun da ötesine geçmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.