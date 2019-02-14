Eski Sovyetler Birliği'nin istihbarat teşkilatı olan Devlet Güvenlik Komitesi KGB'ye ait parçalar, New York'taki Casusluk Müzesi'nde sergileniyor.

Sovyet gizli servisinin faaliyetlerini nasıl yürüttüğüne ışık tutan müzedeki parçaların çoğu, 1950'li yıllara ve sonraki Soğuk Savaş dönemi teknolojisine ait.

Teşkilatın çalışma ofisi canlandırmaları, tavandaki hoparlörlerden çalan eski Sovyet propaganda müzikleri, ziyaretçileri Soğuk Savaş yıllarına götürüyor.

Sergilenen 3 bin 500 parça, son 30 yıldır eski Sovyetler Birliği sınırları içindeki ülkelerden toplandı.

Bulgar şemsiyesi ilgi görüyor

Döneminin en sofistike suikast silahı olan Bulgar şemsiyesi, müzenin ilgi çeken objeleri arasında. Bu özel yapım şemsiyenin ucundaki delikten atılan pirinç tanesi büyüklüğündeki risin zehri içeren toplar elbiseye yapışıyor. Kısa sürede vücut sıcaklığı ile reaksiyona girerek eriyor ve deriden vücuda giriyor. Zehir 5-10 saat içinde etkisini göstermeye başlıyor.

Müzenin, KGB'nin casusluk ve istihbarat operasyonlarının bilgilendirici bir şekilde sunulması amacıyla açıldığı belirtiliyor.

Kaynak: TRT Haber, AA