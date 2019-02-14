Milyonlarca İranlı, İslam Devrimi’nin 40. yıl dönümünü kutlamak için sokakları doldurdu.

İranlılar, Ayetullah Ruhullah Humeyni liderliğinde gerçekleşen ve 11 Şubat 1979'da Muhammed Rıza Şah Pehlevi iktidarının devrilmesiyle sonuçlanan devrimin 40'ıncı yıl dönümünü, "Şafakta 10 Gün" etkinlikleriyle andı.

Başkent Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde yağmurlu hava bile İranlıların devrim kutlamalarına katılmasına engellemedi.

Yaptırımların gölgesinde kutlama

Devrimden 9 ay sonra gerçekleşen elçilik işgali nedeniyle başlayan ABD ambargoları, 14 Temmuz 2015'te imzalanan ve 16 Ocak 2016'da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma ile bir süre kalksa da ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve 7 Ağustos ile 5 Kasım 2018'de yaptırımları iki aşamalı olarak yeniden devreye koyması nedeniyle İran, devrimin 40'ıncı yılına da ambargoların gölgesinde girdi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

İki aşamalı yaptırımların ilki 7 Ağustos'ta, ikincisi ise 5 Kasım'da devreye girmişti.

Kaynak: AA, İHA