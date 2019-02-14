İngiltere Başbakanı Theresa May, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ile müzakere etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyması nedeniyle, revize edilen Brexit anlaşması için parlamentoda bu hafta oylama yapılmayacağını söyledi.

Theresa May ayrıca, Avrupa Birliği ile parlamento tarafından da desteklenecek bir Brexit anlaşması sağlanacağına inandığını açıkladı.

May'in AB'den istediği tavizleri alması durumunda revize edilmiş Brexit anlaşmasını 13 Şubat'a kadar parlamentoya sunması bekleniyordu. May, bunu başaramaması halinde ise, 14 Şubat'ta parlamentoya bir dizi farklı Brexit senaryosunu oylama imkanı vereceğini ilan etmişti.

Ayrılık için zaman daralıyor

İngiltere'nin normal takvime göre AB'den ayrılacağı 29 Mart'a da 46 gün kaldı.

Ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.

Siyasi gözlemciler, daralan takvim içinde Brexit tarihinin ertelenme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

May'in Brexit anlaşması15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına dair "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde, anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Kaynak: Reuters