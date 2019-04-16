Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in ziyareti kapsamında, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber