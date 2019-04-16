Gündem
İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
16 Nisan 2019 Salı 09:45 - Son Güncelleme 16 Nisan 2019 Salı 09:47
Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, yarın Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in ziyareti kapsamında, Türkiye-İran ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınacağı, bölgesel ve uluslararası ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.