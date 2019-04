Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fransa'nın başkenti Paris'ten gelen üzücü yangın haberini öğrendiğimiz andan itibaren kalbimiz orada. Notre Dame Katedrali, sadece Fransa'nın bir sembolü değil, tüm insanlığın ortak mirası olarak bir parçasıdır."

It is with very heavy hearts that we received the devastating news about the fire in Paris, France.



The Notre Dame cathedral is not just a symbol of France but part of humanity’s shared heritage. pic.twitter.com/JYXbc44PcO