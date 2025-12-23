Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
TRT Haber 23.12.2025 17:29

Üç aylar başlangıcına özel etkinlik TRT Bil Bakalım’da

TRT Bil Bakalım, İslam dünyasında büyük bir manevi öneme sahip olan üç ayların başlangıcına özel hazırladığı etkinlikle kullanıcılarını bilgi dolu bir yolculuğa davet ediyor. Üç ayların anlamı, fazileti ve bu dönemde idrak edilen mübarek gecelere dair sorular, 21-24 Aralık tarihleri arasında TRT Bil Bakalım'da yer alacak.

Üç aylar başlangıcına özel etkinlik TRT Bil Bakalım’da

Manevi iklimin yoğunlaştığı üç ayların başlamasıyla birlikte TRT Bil Bakalım, bu özel döneme anlam katan bir bilgi yarışması sunuyor.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylara dair temel bilgilerin eğlenceli sorularla aktarıldığı etkinlik, kullanıcıların hem bilgilerini sınamasını hem de manevi farkındalık kazanmasını amaçlıyor. 21-24 Aralık tarihleri arasında aktif olacak etkinlikte üç aylara dair bilgilendirici sorular kullanıcılarla buluşacak.

Üç aylar ne zaman? Üç aylar hakkında ne kadar bilgilisiniz?

İslam dünyasında her yıl manevi bir iklimin hüküm sürdüğü ve Ramazan Bayramı ile sona eren üç aylar; Recep, Şaban ve "on bir ayın sultanı" Ramazan aylarından oluşuyor. Bu yıl 21 Aralık tarihinde başlayacak olan üç aylarda Müslümanlar için önemli olan Regaib, Miraç, Berat kandilleri, Ramazan ayı ve Kadir gecesi yer alıyor.

TRT Bil Bakalım'ın özel etkinliğinde kullanıcılar, bu bereketli zaman dilimine dair geniş bir soru yelpazesiyle karşılaşacak. Regaib, Miraç, Berat kandilleri ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin önemine dair hazırlanan sorularla, Müslümanların ibadet ve dualarla geçirdiği bu sürecin tarihsel ve dini derinliği interaktif bir şekilde kullanıcılara sunuluyor.

TRT Bil Bakalım Play Store veya  App Store'dan ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

Her hafta birbirinden özel etkinlikler

TRT Bil Bakalım, yalnızca üç aylara özel etkinliklerle değil, yıl boyunca farklı temalarda hazırlanan yarışmalarıyla da dikkat çekiyor. Tarihten kültüre, sanattan bilime kadar geniş bir yelpazede sunulan soru içerikleri, kullanıcıların bilgi dağarcığını geliştirirken keyifli vakit geçirmesini sağlıyor.

Reklamsız ve ücretsiz yapısıyla öne çıkan TRT Bil Bakalım, Etkinlikler modu sayesinde özel gün ve haftalara yönelik içerikleri düzenli olarak kullanıcılarla buluşturuyor.

Üç aylar başlangıcına özel sesli içerikler TRT Dinle’de

Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, Müslümanlar için dua, ibadet ve zikirle geçirilen özel bir zaman dilimini ifade ediyor. Bu süreçte idrak edilen Regaib, Miraç, Berat kandilleri ile Kadir Gecesi, manevi atmosferi daha da güçlendiriyor.

TRT Dinle, Din ve Yaşam kategorisi altında ilahilerden zikir kayıtlarına, Kur’an-ı Kerim meallerinden dini sesli kitaplara kadar zengin içerikleri bir araya getirerek üç aylar boyunca kullanıcıların manevi yolculuğuna eşlik ediyor.

TRT Dinle, trtdinle.com üzerinden erişilebildiği gibi Google Play ve App Store mağazalarından ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. 

