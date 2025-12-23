Çok Bulutlu 5.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.12.2025 17:29

İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir." dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan Netanyahu'ya tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'te Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Hristodulidis'le bir araya geldiği programda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

İsrailli yöneticilerin bölgede başkalarının emperyalist emellerinden söz etmesinin, kısa süre önce tarihin en ağır soykırımlarından birini gerçekleştirmiş olmaları gerçeği karşısında ciddi bir çelişki teşkil ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bölgeyi istikrarsızlaştıran bir güç olan İsrail'in Türkiye'nin gücü ve nüfuzuna yönelik uzun süredir devam eden histerik yaklaşımı ise olsa olsa gülünç olarak nitelendirilebilir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, barış ve istikrarın teminatı olmuştur. Buna karşılık Netanyahu hükümeti ise bölgeye kan ve gözyaşı getirmiştir. İsrail hükümeti, Filistin ve Suriye'de işgalci bir güç olmayı sürdürürken, yayılmacı emellerini sözde ulusal güvenlik gerekçeleriyle örtbas etmeye çalışmaktadır.

İsrail, son iki yıl içerisinde Orta Doğu'da yedi ülkeye saldırıda bulunmuştur. Netanyahu yönetimi, yalnızca bölge için değil, aynı zamanda İsrail halkı için de tam anlamıyla bir felaket olmuştur. Bugün aynı yönetim, ülkemize saldırarak işlediği suçların üzerini örtmek amacıyla dikkatleri başka yöne çekmeye çalışmaktadır. Türkiye olarak, barış ve istikrarı arzulayan herkesin yanında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz. Bu gibi ucuz numaralar ve İsrail Başbakanınınki gibi gülünç açıklamalar, Filistinli kardeşlerimize verdiğimiz destekten bizi asla alıkoyamayacaktır. Barışı yok etmeye çalışanlara inat, barış mutlaka galip gelecektir."

ETİKETLER
Burhanettin Duran Gazze İsrail Son Dakika
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı aralık ayında da Avrupa zirvesinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
İletişim Başkanlığı "savunma sanayi projelerine yeterli ödenek ayrılmadığı" iddiasını yalanladı
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
18:56
Asgari ücret belli oldu
17:38
Üç aylar başlangıcına özel etkinlik TRT Bil Bakalım’da
17:12
Japonya ayı saldırılarına karşı yapay zeka destekli gözetleme sistemi kullanıyor
17:15
Evinin yanındaki atölyesinde Kafkas müzik kültürüyle özdeşleşen "pheceg" üretiyor
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ