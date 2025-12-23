Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.12.2025 15:41

Karadağ, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden başlatıyor

Karadağ, Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz girişlerine yeniden izin verme kararı aldı.

Karadağ, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden başlatıyor

 

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz biçimde girişlerine yeniden imkan tanıyacak. Söz konusu kararın bu hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği öğrenildi.

Kararla birlikte Türk vatandaşları, Karadağ’a gerçekleştirecekleri turistik ve kısa süreli seyahatlerinde yeniden vize muafiyetinden yararlanabilecek. 

Karadağ, bir süredir Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürlerinde değişikliğe gitmiş, bu durum seyahat planlamalarında kısıtlamalara neden olmuştu.

