Karadağ, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden başlatıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Karadağ makamları Türk vatandaşlarının ülkeye vizesiz biçimde girişlerine yeniden imkan tanıyacak. Söz konusu kararın bu hafta içinde yürürlüğe girmesinin beklendiği öğrenildi.

Kararla birlikte Türk vatandaşları, Karadağ’a gerçekleştirecekleri turistik ve kısa süreli seyahatlerinde yeniden vize muafiyetinden yararlanabilecek.

Karadağ, bir süredir Türk vatandaşlarına yönelik vize prosedürlerinde değişikliğe gitmiş, bu durum seyahat planlamalarında kısıtlamalara neden olmuştu.