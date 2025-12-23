Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri her alanda destekliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni"nde konuştu.

İlim ve fikir dünyasına önemli katkılar yapan tüm bilim insanlarına teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bilimin en temel özelliği birikim ve evrenselliğe dayalı olmasıdır. Dünyanın farklı yerlerinde üretilen bilimsel bilgi hem mukayeseli hem de etkileşimli bir şekilde sürekli gelişir ve güncellenir. Astronomiden tıbba, matematikten mimariye dünyaya sayısız değerler kazandırmış bir medeniyetin devamı ve mensubu olarak bu alanda hamdolsun önde gelen ülkeler arasındayız.

Mesela astronomiye ilişkin çalışmalar kendi zamanının çok ötesinde bir tasarım ve işleve sahip olan usturlaplarla, takvimlerle, su saatleri ve daha pek çok araçla bizde bin yıl öncesine uzanmaktadır. Batı’da kurulan ilk üniversiteler bizim eğitim metotlarımızın ve müfredatımızın örnek alınması suretiyle faaliyetlerine başlamıştır. Asırlar boyunca ilim erbabımız, kültür ve sanat erbabımız gerek bu topraklara gerek Batı'ya gerekse tüm insanlığa çok değerli eserler hediye etmiştir.

"Anadolu coğrafyası, büyük şahsiyetlerin yetişme ve olgunlaşma merkezidir"

Tarihte iz bırakan medeniyetler, insanlığa yön veren şahsiyetler üzerine inşa edilmiştir. Yani en geniş anlamıyla Anadolu coğrafyası, büyük şahsiyetlerin adeta yetişme ve olgunlaşma merkezidir.

Biz yalnızca hayatta olan ilim ve gönül erbabımızla değil, toprağın altındaki münevverlerimizle de yaşayan bir milletiz. Eserlerimizle, fikirlerimizle, bu topraklarda yetişen alimlerimizle bilime ve insanlığa geçmişte çok önemli katkılar yaptık. Elbette bunu söylerken geçmişin parıltılı günleriyle kendimizi avutalım demiyorum. Ecdadımızla daima iftihar edecek ama geçmişe de takılıp kalmayacağız. Meşhur ifadeyle geleneğin küllerle oyalanmak değil, ateşi geleceğe taşımak olduğunu unutmayacağız. Maziden aldığımız birikimi, heybemizi daha da doldurarak büyüterek, yenileyerek, güçlendirerek ve elbette zenginleştirerek atiye taşıyacağız.

İnsanlığın istifadesine sunulmuş bilgiye sırtımızı dönmeyecek, bununla birlikte kendi kavramlarımızı üretip kendi lügatımızla düşüneceğiz. Bilgiye giden yolları yalnızca aklımızla değil, sezgimizle, kalbimizle, vicdan ve merhametimizle inşa edeceğiz. Aksi takdirde bilime, patenti bize ait yani orijinal katkılar yapamayız.

Hem bilimdeki güncel gelişmeleri anbean takip etmek, bunları özümsemek hem de milli kimliğimize münhasır fikir, eserlerle geleceğimizi inşa etmek zorundayız. Bizim temel prensibimiz işte budur. Çalışmalarımızı da bu anlayışla devam ettiriyoruz.

"2007'den bu yana 53 bin 394 projeye 8,22 milyar liralık destek verdik"

Hükümet olarak bilimsel faaliyetleri araştırma-geliştirme aşamasından sahadaki somut çıktılarına kadar her alanda destekliyoruz. Sadece TÜBİTAK bünyesindeki akademik AR-GE destek programlarıyla son 23 yılda 36 bini aşkın projeye 153 milyar lira kaynak tahsis ettik. Bilim insanı destekleri kapsamında, aynı dönemde 415 bin 119 bilim insanımıza 46,6 milyar lira destek sağladık. Özel sektörde, 28 bin 493 projeyi 134 milyar liralık güçlü bir kaynakla destekledik.

Bilim kültürünü ülkemizin her köşesine yaymak amacıyla 2007'den bu yana 53 bin 394 projeye güncel rakamlarla 8,22 milyar liralık destek verdik. Teknoparklarımızın sayısını 2'den 113'e, ilk kez bizim hayata geçirdiğimiz AR-GE merkezlerimizin sayısını 0'dan 360'a, teknoparkı olan illerimizin sayısını 2'den 64'e yükselttik. Milli Uzay Programımızla, Ulusal ve Uluslararası Lider Araştırmacılar Programımızla farklı düzeylerdeki burs, staj, eğitim ve atölye programlarımızla öğrenen, öğreten, üreten ve ülkemize katkı vermek isteyen tüm gençlerimizin yanında oluyoruz. Milli teknoloji hamlemizle gerçekten büyük bir ivme yakaladık."

Ayrıntılar geliyor...