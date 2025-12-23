Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 23.12.2025 14:22

Soğuk hava ve kar yağışı geliyor

Gelecek hafta Marmara Bölgesi dışındaki tüm bölgelerde yağış bekleniyor. Cuma gününden itibaren düşüşe geçecek hava sıcaklıklarının, hafta sonu itibarıyla mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk hava ve kar yağışı geliyor
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, kar yağışı birçok ilde etkisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, önümüzdeki hafta Marmara Bölgesi genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara dışındaki tüm bölgelerde yağışlı sistem etkili olacak.

Yağışların; Ege ve Akdeniz’in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise yağışların kar, yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hafta sonu sert düşecek

Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren azalmaya başlayacağı bildirildi. Hafta sonundan itibaren ise sıcaklıkların yer yer mevsim normallerinin de altına düşmesi bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Soğuk hava ve kar yağışı geliyor

Hafta sonu kar yağışına dikkat

Ayrıca, bu hafta sonu İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinin düşen sıcaklıklarla birlikte kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu itibarıyla sıcaklıklar Ankara'da 3, Samsun'da 8, İstanbul'da 7, Erzurum'da -6, İzmir'de 10, Antalya'da 17, Mersin'de 14, Diyarbakır'da 5 dereceye kadar düşecek.

Hava Durumu Kar Yağışı Meteoroloji
