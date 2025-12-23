Çok Bulutlu 5.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 23.12.2025 14:02

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'ya sert tepki

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Hristodulidis ile Tel Aviv'de gerçekleştirdiği üçlü zirvede yaptığı ve isim vermeden Türkiye’yi hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Netanyahu'ya sert tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail Başbakanı Netanyahu, söz konusu zirvede yaptığı konuşmada, geçmişte ülkelerinin imparatorluklar tarafından yönetildiğini ileri sürerek, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum: Unutun bunu. Böyle bir şey olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin" ifadelerini kullanmıştı. Doğu Akdeniz'de üç ülke arasında savunma ve güvenlik temelli iş birliğinin güçlendirileceğini de dile getirmişti.

Bu açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarihi çarpıtarak konuşan bir işgal şebekesinin sözleri hüküm doğurmaz. Şehirleri yerle bir eden, çocukları katleden, bombalarla insanları enkaz altında bırakan; açlığı ve ablukayı devlet politikası haline getiren bir zihniyetin 'bağımsızlık' kelimesini ağzına alması ahlaksızlıktır. Gazze işgalini meşrulaştırmak için tarihi eğip bükmeniz suçlarınızı gizlemez; sadece kayda geçirir. 

Eli kanlı soykırımcıların Doğu Akdeniz'de yapacağı hiçbir planın meşruiyeti yoktur, olamaz. Ne masa kurabilirsiniz, ne harita çizebilirsiniz, ne de gelecek tasarlayabilirsiniz. 'Unutun gitsin' diyorsun ya;
unutulmayacak olan sensin. Yargılanacak ve hesap verecek olan da…"
 

ETİKETLER
AK Parti
Sıradaki Haber
TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
İstanbul Havalimanı aralık ayında da Avrupa zirvesinde
16:21
TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu
16:08
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 70 bin 942'ye yükseldi
15:46
Karadağ, Türk vatandaşlarına vize muafiyetini yeniden başlatıyor
15:25
Burhanettin Duran'ın makalesi Güney Kore medyasında yayımlandı
15:18
ABD, ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşviki artırdı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ