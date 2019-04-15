Avustralya’daki temaslarını tamamlamasının ardından Yeni Zelanda’ya geçen Prof. Dr. Ali Erbaş ve beraberindeki heyet Christchurch Havalimanı'nda Türkiye’nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin tarafından karşılandı.

Görüşmelerine Christchurch Büyükşehir Belediye Başkanı Lianne Dalziel’i ziyaretle başlayan Erbaş, Dalziel'e başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, "Yeni Zelanda yöneticilerine, Sayın Belediye Başkanı'na ve tüm Yeni Zelanda vatandaşlarına geçmiş olsun. Mesafeler uzak olsa da bir şeklide her birimiz dünya vatandaşıyız ve barışı birlikte sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda ve Türkiye arasında uzun yıllara dayanan dostluk olduğuna vurgu yapan Dalziel de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki heyeti Christchurch’te görmekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Erbaş, Dalziel’e ebru sanatını içeren tablo hediye etti.

Toplanan maddi yardımlar yaralılara verildi

Daha sonra Christchurch Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Nur Camii’ndeki saldırıda ağır yaralanan ve hala yoğun bakımda bulunan Zekeriya Tuyan’ı da gördü. Tuyan'a refakat için Türkiye’den oğullarının yanına gelen annesi Fatma ve babası Ahmet Tuyan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, Zekeriya Tuyan için her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Erbaş ayrıca, iki çocuk babası Zekeriya’nın durumu hakkında bilgi aldı.

Erbaş ve berberindeki heyet, hastanedeki diğer yaralılar Bangladeşli Motasım Uddin, Pakistanlı Muhammed Emin Nasır, Bangladeşli Sazade Akhter ve Etiyopyalı Ahmede Yesuf’u da ziyaret etti. Erbaş, Sydney Diyanet Vakfına bağlı cami dernekleri tarafından toplanan maddi yardımı yaralılara bizzat takdim etti.

"O menfur olayı ve katili tekrar kınıyorum"

Hastanenin ardından terör saldırısının hedefi olan Linwood Camii’ne de giden Erbaş, caminin tamiri için çalışan gönüllüler tarafından karşılandı.

Burada teröristin camiye girişini engelleyerek can kaybını önlemeyi başaran Afgan Abdul Aziz ile tanışan Erbaş, saldırı anındaki yaşananlar hakkında bilgi aldı.

İkindi namazını burada kılan ve camiye Türkiye’den getirdiği besmele yazılı tablo hediye eden Erbaş, "Bir daha olmamasını Cenabıhak’tan niyaz edeceğimiz o menfur olayı ve katili tekrar kınıyorum." dedi.

"Şehitlik peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en yüce mertebedir"

Dünyayı derinden etkileyen terör saldırısında sadece 40 kişinin hayatını kaybettiği Nur Camii'ni de ziyaret eden Ali Erbaş, cemaatin yoğun ilgisiyle karşılandı ve vaktin de gelmesiyle burada akşam namazına imamlık yaptı.

Cemaate taziye ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erbaş, "Kardeşlerim, biz biliyoruz ki şehitlik peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en yüce, en yüksek mertebedir." diye konuştu.

Allah’ın mescitlerinde öldürülenlerin şehitliğin en yüce mertebelerinden birine ulaşacağını hatırlatan Erbaş, "Kardeşlerimizi şehit eden katili ve o katilin arkasındaki güçleri, örgütleri şiddetle kınıyoruz." dedi.

Cemaate fitneye düşmeden birlik olmaları gerektiğini vurgulayan ve Türkiye’den destek için geldiklerini hatırlatan Erbaş, "Bizim bu konuda üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Christchurch’deki taziye ziyaretlerinin ilk gününü Yeni Zelanda Dijital Servisler ve Christchurch Yeniden Yapılandırma Bakanı Megan Woods ve Müslüman toplum temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelerek tamamlayan Erbaş, yarın Avustralya’nın Melbourne kentine geçecek.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood camilerine, 15 Mart Cuma günü yapılan terör saldırısında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA