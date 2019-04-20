Fransa'da sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlediği eylemler, 23. haftasında Paris'teki Place de la Republique'de devam etti.

Gösterilerde düzinelerce siyah başlıklı protestocunun, polis kuvvetlerine taş attığı, çöp kutularını, motosikletleri ve araçları ateşe verdiği belirtildi.

Fransız polisi ise, göstericilerin eylemlerine göz yaşartıcı gaz ve ses bombası ile karşılık verdi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının tekrar yaşanmasından endişe ettiğini belirterek, ülke çapındaki gösterilerde 60 bin polisin görev yapacağını ifade etmişti.

Paris Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise, sarı yeleklilerin Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin verilmeyeceği belirtilmişti.

Açıklamada, pazartesi günü çıkan yangında büyük hasar görmesi nedeniyle 856 yıllık Notre Dame Katedrali'nin çevresinde de eylem yapılmasının yasaklandığı kaydedilmişti.

Sarı yeleklilerin gösterileri

Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 5'inci ayını doldurdu.

Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Reuters