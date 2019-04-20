Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimi öncesi, Kiev olimpiyat stadyumu hararetli bir tartışmaya sahne oldu.

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve rakibi komedyen Vladimir Zelenskiy halkın karşında söz düellosuna tutuştu.

Poroşenko, "Sadece herkesin aradığı şeyi bulabileceği güzel ve parlak bir ambalajı var. Geleceğimizi riske atamayız. Zelenskiy, zayıf bir devlet başkanı olur ve Putin'den gelecek yumrukları karşılayamaz. Siz hiç işini bilmeyen bir doktora tedavi olmaya gider misiniz? Acemi bir pilotun uçağına biner misiniz?" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Adayı Vladimir Zelenskiy ise, "İki Poroşenko var. bunlardan biri, çok iyi bir hatip ve sürekli sözler veriyor. Diğer Poroşenko ise, bunların tam tersini yapıyor. Rusya Lideri Vladimir Putin'le hiçbir zaman konuşmadım. Siz ise bunu yaptınız. Yine yalan söylüyorsunuz. Ben savaş sırasında hiçbir zaman Rusya'ya gitmedim." diye karşılık verdi.

Tartışmanın başlangıcında el sıkışan her iki aday, program bitiminde birbiriyle tokalaşmadan sahneden ayrıldı.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda, Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24, Petro Poroşenko da yüzde 15,95 oranında oy aldı.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler, ikinci tura kaldı.

Kaynak: TRT Haber

