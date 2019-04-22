Ukrayna'daki devlet başkanlığı seçimleri, dünya siyaset tarihine ilginç bir karakter kazandırdı.

O karakterin adı, Vladimir Zelenskiy. Namıdiğer, "Halkın hizmetkarı".

Geçtiğimiz yıla kadar hiçbir siyasi deneyimi bulunmayan Vladimir Zelenskiy, dün ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu ezici bir çoğunlukla yendi.

Sandık çıkış anketlerinde en güçlü aday Zelenskiy, yüzde 73 ile birinci oldu. Poroşenko ise resmi sonuçlar açıklanmadan, yenilgisini kabullendiğini duyurdu.

Gerçeğe dönüşen dizi

41 yaşındaki komedyen, ülkede ciddi bir izleyici kitlesi bulunan Servant of the People (Halkın hizmetkarı) adlı komedi dizisinde devlet başkanlığını kazanan bir tarih öğretmenini canlandırıyordu.

Dizide Zelenskiy'nin canlandırdığı tarih öğretmeni Vasiliy Goloborodko, sistemden yaka silken halkın oylarıyla devlet başkanı seçiliyor ve koruma ordusu olmadan, bisikletle başkent sokaklarında gezen, yolsuzluklara savaş bir lider haline geliyor.

Televizyonda reytingi 20 milyona ulaşan diziyi, YouTube'da ise 100 milyona yakın kişi izledi. Dizi birçok farklı dile çevrildi.

Şovu, partisinin adı oldu

Zelenskiy, filmin etkisini de kullanarak 2018’de oynadığı dizinin ismi olan “Halkın Hizmetkarı" partisini kurdu ve bu yılın başında devlet başkanlığına aday olacağını açıkladı.

Komedyen, kampanyasının büyük bir kısmını sosyal medyalar üzerinden yürüttü. Viral videolara, stand up şovlara ve şakalara yer verdi.

Ülkedenin bazı kesimleri ise gerçek hayattaki Zelenskiy ile ekrandaki karakter arasındaki çizginin bulanıklaştığı eleştirilerinde bulundu.

Televizyon dizisinin kurgusal başkanı gibi, Zelenskiy siyaseti temizlemeye ve oligarşinin Ukrayna üzerindeki gardiyanını sona erdirmeye söz verdi

"Oligark İgor Kolomoyskiy'nin kuklası" iddiaları

Vladimir Zelenskiy, zaman zaman iktidarın sinirini bozan dozdaki hicivlerine rağmen, 2019 yılının başına kadar hiç siyasi söylemde bulunmadı. Ünlü komedyenin siyaset sahnesine ilk çıkışı, 2019 yılının başında oldu.

Zelenskiy 1+1 kanalının sahibi İgor Kolomoyskiy ile yakın ilişkisi nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Kolomoyskiy'nin desteğiyle devlet başkanlığına aday olduğu ve onun kuklası olduğu iddia edildi.

Zelenskiy ise "ülkedeki 40 milyon kişi onlar için çalışıyor" diyerek bu iddiayı reddetti.

İktidar karşıtı gösterilere destek verdi

Ukrayna'da 2013 yılında patlak veren iktidar karşıtı gösterilere destek veren Zelenskiy, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı milislere karşı savaşan askerler için birçok konser ve gösteri organize etti.

Zelenskiy'nin yapımcısı olduğu "95 Kvartal" grubunun Ukrayna ordusuna yaptığı bağışlar medyada gündeme geldi.

Ülkenin doğusundaki krizin sonlandırılması için Rusya'yla doğrudan diyalog kurulmasını teklif eden Zelenskiy, savaşsız çözümden yana olduğunu söylüyor.

Komedyenin zaferine Rusya'dan ilk tepki

Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy’nin devlet başkanı seçilmesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkenin artık "yeniden başlatma" düğmesine basma ve halkını birleştirme şansının doğduğunu söyledi.

Kaynak: TRT Haber, Kavrtal95, BBC, Guardian, AA, Reuters