Ukrayna'da başkanlık seçiminin ilk turu 1 Nisan'da yapılmıştı. 39 adayın katıldığı ilk tur oylamada oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla liderliğe oturmuştu.

Komedyen Zelenskiy yüzde 73 oy aldı

Ülkede halk, adayların ilk turda üzde 50 oy alamaması üzerine bugün ikinci tur için tekrar sandık başına gitti.

Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun görev süresinin sona ermesi nedeniyle yapılan Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ülke genelinde oy kullanma işlemi sona erdi.

Devlet başkanlığı için yapılan oylamada komedyen Zelenskiy yüzde 73,2 oy alarak devlet başkanlığı yarışını kazandı. Poroşenko ise aldığı yüzde 25,3 oy oranı ile seçimi kaybetti.

Zelenskiy, sandık çıkış anketinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu birlikte yaptık" diyerek herkese teşekkür etti.

31 Mayıs'ta yemin edecek

Resmi seçim sonuçlarının en geç 1 Mayıs'a kadar açıklanması gerekiyor.

Seçimden birinci çıkan aday 31 Mayıs’a kadar yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlayacak.

Kaynak: TRT Haber, AA