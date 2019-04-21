Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın Devlet Güvenlik Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre güvenlik güçleri, başkentin kuzeyindeki El-Zulfi Soruşturma Merkezini hedef alan terör saldırısını engelledi.

Saldırıyı düzenleyen 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3 güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

İİT'den kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ise saldırıyı kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yazılı açıklamasında, teşkilatın terörle mücadele ve bu konuda attığı adımlarda Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA