Fransız yayın organları Disclose gazetesinin 2 çalışanı ile Radio France'ta görevli gazeteci, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılan silahlar hakkında yaptıkları haber nedeniyle Paris Savcılığına çağrıldı.

Fransız gazeteciler, Ulusal Güvenlik sırlarını açığa çıkarmakla suçlanıyor. 15 Nisan'da yayımlanan haberde, Fransa'nın 2 ülkeye sattığı silahların 2015'ten bu yana Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığına bağlı İç Güvenlik Müdürlüğünün talebiyle, 3 gazeteci hakkında soruşturma başlatıldı.

Söz konusu haber, Savunma Bakanlığı bünyesindeki Askeri İstihbarat Şubesine ait gizli bir belgeye dayandırılmıştı.

Belgede, Yemen'de Fransızlara ait 48 "Caesar" topunun kullanıldığı, Suudi Arabistan'ın kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisi ile donatıldığı bilgisi yer alıyordu.

Kaynak: TRT Haber