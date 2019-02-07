Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, "BAE'ye bağlı güçler, kimseye hesap vermeyen ve savaş suçu işledikleri bilinen Yemen'deki milislere, Batı ve diğer ülkelerden satın aldıkları milyarlarca dolar değerindeki silahları dağıtıyor” ifadeleri yer aldı.

Af Örgütü, Yemen'de Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon kapsamında savaşan milislere Batı menşeli silahların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden sevk edildiğini iddia etti.

Af Örgütü ayrıca, Yemen'de savaşan taraflara silah yardımı yapan ülkelere, bu silahların insan haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağına dair "ciddi bir risk kalmayana kadar” silah satışının durdurulması çağrısı yaptı.

"ABD'nin aldığı ve sattığı silahlar şimdi El Kaide ve DEAŞ'ın elinde"

ABD'de yayımlanan iki farklı rapor, ülkenin Suudi koalisyonuna sattığı ve satın aldığı bazı silahların El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin eline geçtiğini ortaya çıkarmıştı.

ABD merkezli CNN televizyonu, birçok görüntü ve fotografla desteklediğ haberinde, ABD silah ve araçlarının bir kısmının radikal örgütlerin elinde olduğu ve çatışma sırasında İran destekli Husilerin eline geçtiğini iddia etmişti.