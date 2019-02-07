Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail tarafından elde edilen uydu görüntülerinde, Rusya'nın ekim ayında Suriye'ye teslim ettiği S-300 hava savunma füze sistemi bataryalarından 3'ünün çalışır hale geldiği görüldü.

Gazete ayrıca uydular tarafından, Hama şehrinin güneybatısında yer alan Masyaf kentinde gözlemlenen füze bataryalarından 3'ünün çalışmaya hazır konumda olduğu, diğer 4'ünün ise kamuflaj ağı ile örtüldüğünün görüldüğünü öne sürdü.

Gazeteye göre İsrailli askeri yetkililer, gerekirse İsrail Hava Kuvvetlerinin S-300 hava savunma füze sistemi bataryalarını alt ederek, Suriye'de daha fazla hedefe saldırabileceğine inanıyor.

Rusya askeri uçağının düşürülmesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’de kaybolan Rus askeri uçağının İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı.

Rusya'dan S-300 hamlesi

Rusya, Suriye tarafından düşürülen uçağının sorumluluğunun İsrail’e ait olduğunu açıklamış, daha sonra Suriye’ye S-300 hava savunma füze sistemlerini nakletmişti.

Suriye ve müttefiki Rusya, S-300 hava savunma füze sistemlerin güçlü bir caydırıcılık sağlayacağını düşünürken ABD ve İsrail, füze sistemlerinin Suriye’ye nakledilmesinden doğan rahatsızlıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Haaretz, AA