Rusya: S-300'ler sayesinde Suriye'de hava sahası kapatılabilecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme ve Silah Kontrolü Dairesi Başkanı Vladimir Yermakov, Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, daha önce S-300’lerin Suriye’ye verilmemesi için Moskova’ya yapılan taleplerin artık etkisiz kaldığını söyledi.

"Suriye'deki hava sahası gereken bölgelerde kapatılabilecek"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Rusya'nın Suriye'ye gelişmiş füze savunma sistemi vermesinin bölgedeki gerilimi artıracağına yönelik açıklamalarını değerlendiren Yermakov, “S-300 sistemleri tamamen savunma amaçlıdır. Dolayısıyla ABD’nin açıklamalarını abartılı buluyoruz” dedi.

Rusya’nın ortaklarına savunma alanında destek verme hakkına sahip olduğunu savunan Yermakov, “Suriye’ye verilecek S-300 hava savunma füze sistemleri sayesinde ülkedeki hava sahası gereken bölgelerde kapatılabilecek” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı açıklamada, Suriye'ye 2 hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını belirtmişti.

Kaynak: AA