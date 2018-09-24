Rusya'dan İsrail'e karşı S-300 hamlesi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini 2 hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söyledi.

Şoygu, "Modern S-300 hava savunma kompleksi 2 hafta içinde Suriye ordusuna teslim edilecek. Kompleks, 250 kilometreden uzaktaki hava saldırı araçlarını önleme ve birkaç hava hedefini eş zamanlı olarak imha etme kapasitesine sahip" dedi.

Rus uçağının düşürülmesi

Rus İl-20 askeri uçağı 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmüş ve Rusya, İsrail'e ait F-16 savaş uçakları İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığı için uçağın füzelere maruz kaldığını öne sürmüştü.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amikom Norkin ve beraberindeki heyet hafta içi yaptıkları ziyarette, İl-20 uçağı hadisesiyle ilgili Rusya'yı ikna etmek için Moskova'da görüşmeler gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de Rus İl-20 askeri uçağının düşürülmesinin sorumlusunun İsrail Hava Kuvvetleri olduğunu söylemişti.

Kaynak: Reuters, AA