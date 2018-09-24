Tayland'da dang humması 71 can aldı

Tayland'da yerel basının Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, Ocak ayından bu yana 27 bölgede 57 bin 129 dang humması vakası görüldü.

Dang humması teşhisi konulan 71 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Bu yılki dang humması kaynaklı ölümlerin, geçen yıla göre yüzde 50 arttığı belirtildi.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor.

Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Vakalar, genellikle yağış mevsimleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA