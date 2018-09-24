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İran: Ahvaz'daki saldırının birçok faili yakalandı

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı saldırının birçok failinin yakalandığını söyledi.

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İran: Ahvazdaki saldırının birçok faili yakalandı

Terör saldırısında hayatını kaybeden 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan Bakan Mahmud Alevi, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçoğunun da yakalandığını söyledi.

İran İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini vurguladı.

Ahvaz'da Cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda, 17'si asker 25 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi yaralanmıştı.  

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: saldırı, iran, ahvaz
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