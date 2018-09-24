İran: Ahvaz'daki saldırının birçok faili yakalandı

Terör saldırısında hayatını kaybeden 25 kişinin Ahvaz'daki cenaze törenine hükümet adına katılan Bakan Mahmud Alevi, burada gazetecilere açıklama yaptı.
Alevi, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden birçoğunun da yakalandığını söyledi.
İran İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini vurguladı.
Ahvaz'da Cumartesi günü İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen askeri geçit törenine yönelik silahlı saldırıda, 17'si asker 25 kişi hayatını kaybetmiş, 69 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA, Reuters