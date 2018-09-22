İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

İran devlet televizyonu, Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.

Bir muhabir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Birçok silahlı adam tarafından askeri tören esnasında ateş açıldı. Birçok kişi öldü ve yaralandı” ifadelerini kullandı.

Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçin töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları, 10 dakika süren saldırıda devrim muhafızlarına bağlı 8 askerin öldürüldüğü belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA ise saldırıda 20 kişinin yaralandığını, saldırganlardan 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif olay sorası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenlene geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

İran'da bugün 1980'de başlayan Irak-İran savaşının yıldönümü nedeniyle ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapılıyor.



Kaynak: AA, Tasnim News