İran terör saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Ahvaz’da gerçekleşen terör saldırılarına sert tepki göstererek, "Terörizmin bölgedeki destekleyicileri ve onların ABD’li efendileri sorumludur” dedi.

Bakan Zarif, paylaştığı yazıda, "Yabancı bir rejim tarafından işe alınan, eğitim alan ve silahlanan teröristler Ahvaz’a saldırı gerçekleştirdi. Saldırının kurbanları arasında haber mensupları ve çocuklar da yer alıyor. İran, bölgedeki terörizmin destekleyicilerini ve onların ABD’li efendilerini böylesi saldırılar için sorumlu buluyor. İran, İranlıları savunma doğrultusunda seri ve katı yanıt verecektir” diye konuştu.

Kaynak: İHA