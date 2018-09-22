Avrupa Birliği ve İngiltere arasında uzlaşma polemiği

29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak olan İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) planlarını birlik üyesi ülkelere kabul ettiremedi. Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştirilen AB Zirvesi'nde de Birlik ve İngiltere arasında Brexit için anlaşma sağlanamadı.

Zirvenin ardından "İngiltere'nin Chequers Planı adını verdiği plan işe yaramaz" diyerek ticaret ve İrlanda sınırı konularında İngiltere ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurgulayan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'a Theresa May'dan tepki gelmiş, Başbakan May, Avrupa Birliği'nin, Brexit müzakerelerinde ülkesine saygılı olması gerektiğini söylemişti.

"Uzlaşmaz olan Theresa May'in kendisi"

May'in tepkisinin ardından bir açıklama daha yapan Donald Tusk "Herkes için iyi olan bir uzlaşmanın hala mümkün olduğuna inanıyorum. Bu sözleri İngiltere'nin yakın arkadaşı ve Başbakan'ın gerçek bir hayranı olarak söylüyorum. Ancak zor ve uzlaşılamaz olan Theresa May'in kendisi" dedi.

Brexit süreci

İngiliz hükümeti, 6 Temmuz'da açıkladığı yeni müzakere yaklaşımında, AB ile özel serbest ticaret ve gümrük anlaşmaları yapılmasına kapı aralamıştı. May, Kuzey İrlanda konusunda tarafların mutabık kaldığı çözüme ulaşılmadıkça İngiltere'nin belirsiz bir süre için bütün olarak Gümrük Birliği içinde kalmasına yol açacak bir "tedbir" maddesini de kabul etmişti.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak.

Chequers Planı ne öngörüyor?

İngiltere hükümeti, Temmuz ayında Chequers Planı ile AB'den ayrılma stratejisini belirlemişti.

Söz konusu plan, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.

AB'nin ortak pazarı ise sadece malların değil kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını da kapsıyor.

Birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır üzerinden yapılacak ticaret ile ilgili görüş ayrılıkları da henüz giderilebilmiş değil.

Kaynak: BBC News