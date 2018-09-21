Theresa May'den AB'ye Brexit tepkisi

Theresa May, Salzburg'daki AB Zirvesi dönüşü Başbakanlık Konutu'nda yaptığı açıklamada İngiltere'nin Brexit'e yönelik Chequers Planı'nı reddeden birlik üyesi ülkelerin liderlerinin herhangi bir alternatif önermediklerini belirtti.

Brexit müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini vurgulayan May, AB'nin tavrının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

May, "Brexit referandumunun sonucunu tersine çevirmeyecek ve ülkemi parçalamayacağım" dedi.

Daha önce BBC'ye benzer bir açıklama yapan İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab da, AB liderlerinin müzakerelerdeki ciddiyetini sorguladı.

AB: İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "İngiltere'nin Brexit planı işe yaramaz" demişti. Tusk, ticaret ve İrlanda sınırı konularında İngiltere ile görüş ayrılıklarının devam ettiğini vurgulamıştı.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den ayrılacak. Ancak Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerde henüz anlaşmaya varılamadı.

Chequers Planı ne öngörüyor?

İngiltere hükümeti, Temmuz ayında Chequers Planı ile AB'den ayrılma stratejisini belirlemişti.

Söz konusu plan, İngiltere ile AB arasında malların serbest dolaşımının güvence altına alınmasını öngörüyor.

AB'nin ortak pazarı ise sadece malların değil kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını da kapsıyor.

Birlik üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınır üzerinden yapılacak ticaret ile ilgili görüş ayrılıkları da henüz giderilebilmiş değil.

Kaynak: BBC