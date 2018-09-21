İran Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat başlattı

İran hava kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda yaptığı tatbikata Devrim Muhafızları, ABD yapımı F-4, Fransız Miraj ve Rus Suhkoi 22 ile katılıyor. İran Körfezi ve Umman Denizi üzerinde yapılan hava kuvvetleri tatbikatına lojistik ve savaş helikopterlerinin de katıldığı kaydedildi.

Hürmüz Boğazı'nda yapılan tatbikatın, Saddam Hüseyin’in İran’a karşı 1980 yılında yaptığı saldırının yıl dönümlerinde yapılan yıllık etkinliklerin bir parçası olduğu belirtildi.

ABD'yi Hürmüz Boğazı ile tehdit etmişti

İran’ın nükleer programını kontrol altına almak için, BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa arasında 20 ay süren müzakerelerden sonra yapılan anlaşmadan, ABD, İran’ın anlaşmanın maddelerine uymadığı iddiasıyla mayıs ayının ortalarında ayrıldığını açıklamıştı.

ABD İran’a karşı kasım ayında yeniden yaptırımları uygulamaya başlatacağını belirtmişti. ABD’nin İran’ın petrol ihracını engellemeye yönelik bir durumun ortaya çıkması halinde Tahran, Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin yaptırımları yeniden uygulamaya başlaması ve İran’ın ham petrol ihracını önlemeye çalışması halinde bütün Orta Doğu ihracatının tehlikeye gireceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

