  • 21 EYLÜL 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 6.296
    EURO 7.394
  • BIST 97356.43
    ALTIN 241.75
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD ve Çin arasında S-400 gerilimi tırmanıyor

ABD ve Çin arasında S-400 gerilimi tırmanıyor

Rusya'dan savaş uçağı ve S-400 füze sistemi alması sebebiyle Çin'e yaptırım kararı alan ABD'ye, Pekin’den sert yanıt geldi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABD ve Çin arasında S-400 gerilimi tırmanıyor

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gerilim artıyor. ABD ile Çin arasında karşılıklı meydan okumaya dönüşen ticari savaşa şimdi de “yaptırımlar” eklendi.

Washington, Çin’in Rusya’dan askeri teçhizat alımına yaptırım uygulamaya başladığını açıklayınca Pekin, “Ya yaptırımları kaldırın, ya da sonuçlarına katlanın” mesajı verdi.

Çin Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü olağan basın toplantısında, Washington’un attığı adımlarla uluslararası ilişkilerdeki temel prensipleri ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar verdiğini de söyledi. 

Washington söz konusu alımla, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ihlal edildiğini savunuyor. Moskova'dan gelen açıklama da ABD'nin ateşle oynadığı yönünde.

Kaynak: AFP, BBC

Etiketler: yaptırım, s400, füze, çin, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER