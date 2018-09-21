ABD ve Çin arasında S-400 gerilimi tırmanıyor

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında gerilim artıyor. ABD ile Çin arasında karşılıklı meydan okumaya dönüşen ticari savaşa şimdi de “yaptırımlar” eklendi.

Washington, Çin’in Rusya’dan askeri teçhizat alımına yaptırım uygulamaya başladığını açıklayınca Pekin, “Ya yaptırımları kaldırın, ya da sonuçlarına katlanın” mesajı verdi.

Çin Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü olağan basın toplantısında, Washington’un attığı adımlarla uluslararası ilişkilerdeki temel prensipleri ihlal ettiğini ve iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi şekilde zarar verdiğini de söyledi.

Washington söz konusu alımla, Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ihlal edildiğini savunuyor. Moskova'dan gelen açıklama da ABD'nin ateşle oynadığı yönünde.

Kaynak: AFP, BBC