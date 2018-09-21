İngiltere basını: Theresa May AB liderleri tarafından rezil edildi

Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) gayriresmi devlet ve hükümet başkanları toplantısında Brexit konusundaki görüş ayrılıkları İngiliz basınında geniş yankı buldu. Ülke basını, Başbakan Theresa May’in toplantıda Brexit planının işe yaramayacağını söyleyen AB liderleri tarafından “rezil edildiğini” öne çıkardı.

İngilizlerin önemli gazetelerinden The Guardian manşetinde, “May Avrupalı liderler tarafından rezil edildi: Brexit planın işe yaramayacak” ifadesini kullandı.

The Times gazetesi de Başbakan May’in iki günlük zirvenin sonunda “rezil edildiği” değerlendirmesinde bulundu. Gazete ilk sayfasında, “AB Brexit planını reddetti, May rezil oldu” başlığını kullandı.

Daily Mirror gazetesi zirvedeki görüş ayrılıklarını “Brexit planın sorunlu” manşetiyle okuyucularına aktarırken, Daily Mail ise Theresa May’in sözlerini ön plana koydu. Gazete manşetinde “Öfkeli May: Ayrılmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.

"Anlaşmasız ayrılık için de hazırlanıyoruz"

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB liderleri ile yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada anlaşmasız bir ayrılığa hazır olduklarını vurgulamıştı. "Ben İngiliz halkının çıkarları namına, referandumda alınan kararı hayata geçirmek için müzakere yürütüyorum" ifadesini kullanan May, "Evet, kaygılar dile getirildi. Yapılacak çok iş var. Ancak, anlaşma için istek de var. Ama hiç kimsenin kuşkusu olmasın, anlaşmasız ayrılık için de hazırlanıyoruz" diye konuştu.

AB İrlanda ve ekonomik ilişkilerde ısrarcı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise İngiltere ile kimi konularda henüz uzlaşı sağlanamadığını belirterek, "Sürecin kasım ayında devam etmesi için İrlanda ve ekonomik ilişkilerimizin geleceğine dair konuların çözülmesi gerekiyor. Aksi taktirde ekimden sonra olumlu bir süreci tahayyül etmek zor" değerlendirmesinde bulundu.

İrlanda konusunun AB'nin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Tusk, İrlanda sınırı ve ekonomik konuların ekim ayında bir kez daha ele alınacağı bilgisini verdi.

İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak.

İngiliz hükümeti son 2 aydır ülkenin AB ile herhangi bir anlaşmaya varılmadan birlikten ayrılması seçeneğine yönelik hazırlıklarına hız verirken, uzmanlar bunun İngiliz ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileri olacağı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Euronews