Cevad Zarif: Trump yönetimi uluslararası barış için tehdittir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Bölgemiz için, uluslararası barış ve istikrar için gerçek bir tehdidin var olduğu doğrudur. Bu tehdit, Trump yönetiminin isyankar iş birlikçileri ile birlikte dünyayı istikrarsızlaştırmakta kendilerini haklı görmeleri tehdididir’’ dedi.

ABD'nin normal bir ülke gibi davranması gerektiğini ifade eden Zarif, uluslararası anlaşmaları ve BM Güvenlik Konseyi kararını müttefiklerinin tavsiyesine karşın ayaklar altına almanın, yalan bahanelerle diğer ülkelere saldırmanın ve yüz binlerce kişiyi öldürmenin, İHA’ları diğer ülkelerde insanları öldürmede kullanmanın, başka bir ülkede cinayet işlemek için kendi müttefiklerine silah vermenin, Filistin halkını ülkelerini ve topraklarını Amerikan müttefikine teslim etmediği için cezalandırmanın, anormal olduğunu ve bu listenin daha da uzayabileceğini söyledi.

Kaynak: IRNA