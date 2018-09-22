İran'da askeri geçiş töreninde terör saldırısı

İranlı yetkililer, Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçit töreni sırasında düzenlenen terör saldırısında 11 kişinin öldüğünü, 30 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bir muhabir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada “Birçok silahlı adam tarafından askeri tören esnasında ateş açıldı. Birçok kişi öldü ve yaralandı” ifadelerini kullandı.

Yerel basındaki haberlerde, askeri üniformalı saldırganların geçin töreni yapan güvenlik güçlerine ateş açtıkları ifade edildi.

Saldırıyı el-Ahvaziye örgütü üstlendi

Öte yandan, saldırıyı el-Ahvaziye örgütü üstlendi. Örgütten yapılan açıklamada, "Bugün sabah Ahvaz’ın devrimci mücahitler işgalci Vilayeti Fakih rejiminin askerlerine saldırdı ve Tahran’ın işgalci rejiminin birçok komutanı ve yetkililerine ateş açtı" denildi.

Zarif ABD'yi sorumlu tuttu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin yaralandığı terör saldırısına sert tepki gösterdi. Bakan Zarif yaptığı açıklamada, "Terörizmin bölgedeki destekleyicileri ve onların ABD’li efendileri sorumludur” dedi.

İran'da bugün 1980'de başlayan Irak-İran savaşının yıldönümü nedeniyle ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapılıyor.



Kaynak: AA, Tasnim News