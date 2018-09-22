New York'ta satırlı ve bıçaklı saldırı: 3'ü bebek 6 yaralı

ABD New York'ta bir bebek ve çocuk bakımevinde çalışan 52 yaşındaki kadın, kasap satırı ve bıçağıyla biri 3 günlük, biri 20 günlük, biri de 1 aylık üç bebek ile kendisine müdahale etmeye çalışan üç yetişkini yaraladı.

New York Polis Departmanı, olay sonrası gözaltına alınan kadının bilincinin yerinde olmadığını ancak daha sonra bilincini yeniden kazandığını açıkladı.

Kız bebeklerden ikisinin karınlarından, birinin de kulak, ağız ve çenesinden bıçaklandığını ifade ederek iki bebeğin durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA