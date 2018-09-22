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Muz kutularından 18 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

ABD'de bir cezaevine bağışlanan muz kutularının içinden piyasa değeri yaklaşık 18 milyon doları bulan uyuşturucu çıktı.

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Muz kutularından 18 milyon dolarlık uyuşturucu çıktı

ABD'de cezaevi sistemine bağışlanan muz kutularının içine saklanan kokain torbaları, Freeport kentinde America Limanı'ndan kutuları teslim almak için giden görevlilerin dikkati üzerine ele geçirildi.

Uyuşturucuyla Mücadele Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin açıklamasına göre, iki cezaevi görevlisi limanda kalan ancak kimsenin sahiplenmediği muzları liman işletmesinin federal cezaevi sistemine bağışladığını açıkladı.

Kokainin piyasa değeri 18 milyon dolar

Olgunlaşmamış muzları teslim almak için limana GİDEN görevliler, kutuları taşırken bir kutunun ağırlığının ötekilerden farklı olduğunu gördü. Kutudaki bağları çözen görevliler, üstteki muzların arasına saklanmış 540 paket kokain buldu. 

ABD Uyuşturucuyla Mücadele, Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi, kokainin piyasa değerinin 18 milyon doları bulduğunu, konuyla ilgili araştırma ve soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA

Etiketler: abd, texas, cezaevi, muz kutuları, kokain
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