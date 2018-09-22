  • 22 EYLÜL 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 6.294
    EURO 7.396
  • BIST 97988.16
    ALTIN 242.715
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Senegal'de Fransız askerlerince darbedildiği ileri sürülen genç komada

Senegal'de Fransız askerlerince darbedildiği ileri sürülen genç komada

Ülkedeki bir restoranda çıkan kavgada Fransız askerlerince darbedildiği öne sürülen Senegalli gencin tedavisi sürerken gözaltına alınan askerler 24 saat içinde serbest bırakıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Senegalde Fransız askerlerince darbedildiği ileri sürülen genç komada

Senegal'de, restoranda çıkan kavgada 5 Fransız askerince darbedildiği ileri sürülen gencin 5 gündür komada olduğu belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, geçen pazar 31 yaşındaki Oumar Watt'ın arkadaşları ile 5 sivil kıyafetli Fransız askeri arasında tartışma çıktı.

Askerlerin, Watt'ın kız kardeşi ve gruptaki bir diğer kızı rahatsız etmesi üzerine başladığı iddia edilen tartışmada, araya girerek ortalığı yatıştırmak isteyen Watt, askerlerden birinin başına vurması üzerine yere düştü.

Watt, askerin vurmaya devam etmesi sonucu bilincini tamamen kaybederek hastaneye kaldırıldı.

Polisin müdahale ettiği olay sonrası Fransız askerleri gözaltına alındı.

Askerler, Fransa'nın Dakar Büyükelçiliğinden bir yetkilinin, tutuldukları karakolu ziyaretinin üzerinden 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Senegalli gencin kızkardeşi Alimatou Watt, Oumar'ın başına çok sayıda darbe aldığını ve götürüldüğü iki hastanenin kardeşini kabul etmediğini belirtti. Watt'ın halen Fann Ulusal ve Üniversite Hastanesinde komada olduğunu söyleyen kızkardeşi, ailesinin şikayetine rağmen Fransız askerlerinin bir gün içinde serbest bırakılmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

Başkent Dakar'daki Fransız ordu komutanlığından yapılan açıklamada, askerlere yönelik suçlamalar reddedilerek, olayın hırsızlık girişimi ve şiddet sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER