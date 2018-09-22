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Florence kasırgasında ölü sayısı 43'e yükseldi

ABD'nin doğu yakasını geçen cuma günü etkisi altına alan ve "tropik depresyon" kategorisine düşürülen Florence kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 43'e yükseldi.

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Florence kasırgasında ölü sayısı 43e yükseldi

Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper'un ofisinden yapılan açıklamada, dün akşam itibarıyla eyalette Florence kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısının 32 olduğu, diğer 11 kişinin Güney Carolina ve Virginia eyaletinde yaşamlarını yitirdiği belirtildi. 

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da birçok evi su bastı. 2 eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Kuzey Carolina'da 2 bin 800 kişiye ani su baskını tehlikesiyle tahliye uyarısı yapıldı. Sağanak ve sel sebebiyle mahsur kalan 900 kişi kurtarıldı.

Ulusal Kasırga Merkezi, Florence kasırgasının hızının saatte 56 kilometreye kadar gerilemesi nedeniyle kasırganın "tropik depresyon" (saatteki hızı en fazla 60 kilometre olan kategori) seviyesine düştüğünü duyurmuştu.

Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina ile Virginia eyaletlerinde çok sayıda evi su basmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ölü sayısı, kasırga, Florence
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